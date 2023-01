‘Requiem voor de boogbrug’ Vianen volgende maand in première

UPDATE IJspret kan weer tijdens het Gorcums Winterfes­tijn, maar dan wel zonder een warme choco in de hand

Over de ijsvloer zwieren of een pirouetje draaien: vanaf 17 december kan het weer op het Gorcums Winterfestijn. Maar een warme choco of een andere versnapering op de ijsbaan is er dit jaar niet bij. Er is gedoe rond het verlenen van de vergunningen en dus trekt de horeca-exploitant zich terug.

9 december