Gorcums carnaval gaat door in Bliekengat: ‘Locatie gevonden waar we tot in late uurtjes kunnen feesten’

Wel of geen carnaval in Gorinchem - oftewel Bliekengat - komend seizoen? Die vraag heeft carnavalminnend Gorinchem de afgelopen maanden flink bezighouden. De kogel is nu door de kerk. Er is onderdak gevonden en dus kan de stad in de alaaf-stand. Benjamin Meijers van Stichting Gorcums Carnaval vertelt.

Een locatie vinden had nogal wat voeten in de aarde

,,De Nieuwe Doelen, waar we al vaker hebben gezeten, is het niet geworden; dat is gruwelijk misgegaan. We hebben gevraagd of we daar neer konden strijken dit seizoen, maar De Nieuwe Doelen is op slot zolang er niet bekend is wat er met het pand gaat gebeuren. Er mogen geen openbare activiteiten plaatsvinden. De gemeente blijft daar aan vasthouden.”

Ook het verzoek voor een tent op de Markt haalde niets uit?

,,Ja, ook dat hebben we al vaker gedaan. Maar het nieuwe eindtijdenbesluit maakt dat onmogelijk. Dan moeten we stoppen om half 11, dat is geen optie. Dat geeft stress en sores voor iets wat een leuk feest zou moeten zijn. We hebben het hier over carnaval, niet over een buurtbarbecue. Het lijkt erop dat een eindtijd van één uur alleen nog voor de zomerfeesten is weggelegd. Dat onderscheid snap ik niet.”

En toen was daar ineens Hipper & Kolfbaan

,,Ja, het partycentrum aan de Torenstraat 1a. Ik heb de eigenaresse gebeld en het was geen probleem. Ik ben blij dat zij ons nu welkom heet. Het is niet in de lijn van de traditie, maar we gaan er een feest van maken. Het kan weer; én gewoon tot in de late uurtjes. De ticketverkoop loopt; de eerste vijftig kaarten zijn de deur al uit.”

Waar kunnen de carnavalsvierders naar uitkijken?

,,Op 18 tot en met maandag 20 februari is er een Mindervalidebal, Snottepinnekesbal, Sokophoudersbal, Bliekenbal, Alaaf & Kicking, een optocht en een prijsuitreiking. Kijk op gorcumscarnaval.nl voor tickets.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.