‘Dit zijn wij': Vrijwilligers Stroomhuis exposeren in eigen huis

Van Ieperen is naar eigen zeggen een creatieveling: ,,Ik ben nu met pensioen, maar ben lang werkzaam geweest in het onderwijs als docent handvaardigheid en docent textiel. Schilderen als hobby doe ik al vele jaren en ik heb ook al vaker geëxposeerd.”

Niet op één ding blijven voortborduren

,,Kijk, ik kan iets heel realistisch laten zien, want dat heb ik ook in huis. Zoals een bosje bloemen. Maar de kijker is dan snel klaar: het is meteen duidelijk wat het is. Ik vind het het leuker wanneer mensen bij mijn werk blijven staan en denken: wat bedoelt die mevrouw daarmee?”