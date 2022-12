Film Ome Cor blijkt hit: alle 1000 kaarten uitverkocht, nu extra voorstellingen op komst

Pathé Schouwburgplein besloot deze week de rolprent in januari zeker vier keer te gaan uitzenden. Bij succes zou dat vaker worden, aldus het filmbedrijf. ,,Het gaat hard, de vier voorstellingen waren in 24 uur tijd uitverkocht", zegt Verhage. ,,We hebben er zes bijgedaan. En waarschijnlijk komen er vanaf 12 januari tien nieuwe voorstellingen.”

Verhage is niet verrast door het succes. ,,We krijgen overal te horen: waarom is Ome Cor niet in de bioscoop te zien? Daarom hebben we dit besloten.” Ook Pathé Schouwburgplein is enthousiast. ,,Voor ons telt ook het verhaal achter de film Ome Cor. En dat een deel van de opbrengst naar het Sophia Kinderziekenhuis gaat. Deze Rotterdamse film hoort gewoon in een Rotterdamse bioscoop’’, aldus Rob van der Meer.

Pathé werkt samen met het Luxor Theater die de kaartverkoop via zijn ticketsysteem laat verlopen. ,,Er komen bij de balie van Pathé QR-codes te hangen, zodat mensen hun kaartje daar kunnen reserveren”, zegt Verhage.

Volledig scherm De film Ome Cor is vanaf 1 januari in Pathé Schouwburgplein te zien, vanaf links producent Peter Verhage, hoofdrolspeler Martin van Waardenberg, Marc van Kaam (Luxor) en Rob van der Meer (Pathé). © AD

De eerste vertoning van Ome Cor is op zondag 1 januari, ‘s middags om half een. ,,Het is onze allereerste film van het nieuwe jaar. We gaan er een uur eerder voor open”, aldus Van der Meer van Pathé. Bij aanhoudend succes wordt gekeken of er meer vestigingen volgen.

De film Ome Cor draait om ras-Rotterdammer Cor, een voormalig havenwerker en Feyenoord-supporter die met zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft gerommeld. Hij komt daardoor in de problemen. De film bracht al bijna een ton op voor het Sophia Kinderziekenhuis.

Kaarten zijn te koop op de site van Ome Cor. De film blijft te zien bij streamingsdiensten als Pathé Thuis, Prime Video, iTunes, T-Mobile, Tele2, KPN en Ziggo.

