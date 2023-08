Wil je niet missen: Rockabilly Square 2023

Gloednieu­we silent disco tijdens Parkies in Wantijpark valt in de smaak: ‘Aangenaam verrast’

Het concept van Parkies in Dordrecht is eigenlijk al jaren hetzelfde. Elke maandag treden er artiesten op en sluit een dj de avond af. Nieuw dit jaar is de silent disco, die in ieder geval de eerste drie maandagavonden te bezoeken is