Bijzondere kamer in Dordrechts Museum eindelijk compleet na aanschaf uniek Van Strij behangsel

Het Dordrechts Museum noemt de achttiende-eeuwse kamer ‘een verborgen parel’ die nu weer op z’n mooist en in het geheel te bezichtigen is. De onthulling van het laatste monumentale behangsel Kustgezicht met schepen op woelig water en een zeeslag (circa 1795) vond donderdagmiddag plaats.

Eigenlijk is het geen behang, maar zijn het op grote doeken geschilderde landschappen die in de muur ingebouwd werden. Zo’n statige kamer werd ‘kamer in het rond’ genoemd. In 2005 kocht het Dordrechts Museum de serie behangselschilderijen, die afkomstig waren uit een pand aan de Groenmarkt. In 2021 werd het laatste exemplaar aangekocht en na restauratie werd het ingebouwd.