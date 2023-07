‘Rijke stinkerds’ komen weer even tot leven in de Grote Kerk Breda

Marieke, Ismaël en Elin hangen met hun kunstwerk in het museum: ‘Nooit eerder zo’n vreugde gezien op een expositie’

BREDA – Zomaar je eigen kunstwerk exposeren in het Stedelijk Museum Breda. Dat geeft de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs in Breda een bijzonder gevoel. ,,Het is echt een meesterwerk geworden.”