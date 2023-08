‘Muziekverslaafd sinds Thunderdome’

8 redenen om uit te gaan

FESTIVAL Genoemd naar de straat waarin het muziekcentrum gevestigd is waar alle bands die optreden ook daadwerkelijk repeteren. In carrouselvorm treden 9 bands 3 keer een kwartier lang op, waarna tribute band The Black Cows en de Reality Drive In Show het feest mogen afsluiten. Variatie troef, met jonge bands en oude rotten. Bij die negen bands onder meer The Boxx Orchestra (foto), de symfonische rockband uit Zundert met toetsenist Jan Boekestein die al sinds de 70's speelt.