Gratis optredens van Prins S. en de Geit, Navarone, Roosbeef en nog meer bands tijdens Record Store Day

Iedereen welkom bij Hop On Hop Off: ‘Bier in de hoofdrol, maar muziek en eten net zo belangrijk’

BREDA - Een bierfestival waar ook kinderen en frisdrinkers blij van worden, dat is het uitgangspunt van Hop On Hop Off in Breda. Speciaalbieren hebben er de hoofdrol, maar met ook 25 foodtrucks, een kinderhoek en volop (live) muziek, trekt het driedaagse festijn een breed publiek.