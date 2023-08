5 redenen om uit te gaan

Levendige kunst in Chassé: ‘Mijn tekeningen gaan erover dat je moet kunnen zijn wie je wil zijn’

BREDA - Kunst die terugpraat, het is weer ’s wat anders. Bezoekers kunnen vanaf 10 augustus in het Chassé in Breda op een theatrale tentoonstelling hun tolerantie testen tussen monumentale, ‘levende’ tekeningen van de gelauwerd kunstenares Charlotte Schleiffert.