Op pad tijdens Pinksteren? Route van de Kunst laat van alles zien

We houden van de zon, maar wat weten we er eigenlijk van? In Tilburg leer je meer

TILBURG - We zijn er dol op, zeker na zo’n somber en druilerig voorjaar. En toch is de zon nog altijd een grote onbekende. Tijdens een multimediale voorstelling van het Metropole Orkest en ruimtevaartorganisatie ESA in Tilburg wordt deze ster in de spotlight gezet.