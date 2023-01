Beleef wereldwijd bekend ‘Aloha from Hawaii’-concert van Elvis opnieuw dankzij Molse fanclub

Mol/TurnhoutOp 14 januari 2023 is het precies 50 jaar geleden dat voor de allereerste keer een concert via satelliet over de hele wereld werd uitgezonden. De primeur was weggelegd voor Elvis Presley, die toen in Honolulu het concert ‘Aloha from Hawaii’ bracht. Om de iconische gebeurtenis te herdenken, organiseert de Molse fanclub ElvisMatters hetzelfde concert nogmaals op de planken met de bekende Nederlandse Elvis-vertolker Bouke.

Het concert ‘Aloha from Hawaii’ mag gerust historisch genoemd worden. In 1973 keken maar liefst 1,5 miljard mensen van over de hele wereld gedurende een uur samen naar hetzelfde concert. Elvis bewees zo als King of Rock ‘n Roll nog maar eens een voorloper en grondlegger in de muziekgeschiedenis te zijn. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van ‘Aloha from Hawaii’ pakt ElvisMatters uit Mol - een van de toonaangevende Elvis-fanclubs wereldwijd - uit met een exacte resprise van het concert.

“Deze gebeurtenis mogen we niet onopgemerkt laten passeren”, aldus Jeroen Vanderschoot van ElvisMatters. “Tijdens dit concert met dezelfde setlist als in 1973 zal de zang worden verzorgd door de Nederlandse zanger Bouke. Bouke brengt met zijn unieke stem als geen ander de songs van Elvis en is hiermee wereldwijd een van de beste Elvis vertolkers”, zegt hij. “Bouke was reeds meerdere malen te gast in Memphis, de woonplaats van Elvis, waar hij optrad tijdens de jaarlijkse Elvis-herdenking op Graceland.”

Special guest

Maar Bouke brengt overigens ook een zeer bijzondere ‘special guest’ mee. “Tijdens de shows in België en Nederland zal Bouke naast zijn vaste band, blazers, violisten en koor deze keer worden bijgestaan door Estelle Brown van The Sweet Inspirations, de vaste backing vocals van Elvis. Brown stond 50 jaar geleden samen met Elvis op het podium tijdens ‘Aloha from Hawaii’, maar daarnaast ook bij honderden andere concert door heel Amerika.” De concerts zullen doorgaan op vrijdag 13 januari in Markant Theater Maashorst in het Nederlandse Uden en op zaterdag 14 januari in de Warande te Turnhout. Tickets bestellen kan via de websites van de cultuurhuizen.

Estelle Brown stond 50 jaar geleden samen met Elvis op het podium tijdens Aloha from Hawaii als Elvis' backing vocal met The Sweet Inspirations.

