Beeldhouwer Joep Coppens (82) heeft zijn laatste beeld gemaakt: ,,Het is goed zo”

Het Zwanenmeer te zien in Brabantse theaters

Het Zwanenmeer is de klassieker onder de klassiekers, het beroemdste ballet. De magische uitvoering weet het publiek van jong tot oud nog altijd te betoveren. Kenners zien het als één van de hoogtepunten van het klassiek-romantische genre. Het Zwanenmeer is in het nieuwe jaar te zien in verschillende Brabantse theaters.

30 december