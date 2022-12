Anneke van Giersbergen zingt Kate Bush: ‘Ze is met mijn leven meegewandeld’

Schaatsen kan weer in Roosendaal

ROOSENDAAL - Buiten kan het vriezen of dooien, maar op het Kadeplein ligt nu tot en met zondag 8 januari de ijsbaan van Roosendaal On Ice. In Wouw kunnen schaatsliefhebbers vanaf komende zaterdag tot en met 8 januari rondjes rijden of dubbele rittbergers maken.

6 december