Alles te weten komen over cultuur en geschiedenis Haarsteeg? Dan meelopen tijdens wandeling

Organisa­tor jaarmarkt Steenber­gen kapt ermee: ‘Gemeente doet te moeilijk’

STEENBERGEN – Organisator van de jaarmarkt Steenbergen Dynamic Promotion haakt af omdat de gemeente ‘onredelijke eisen’ stelt. Het is daarom onzeker of er dit jaar een jaarmarkt plaatsvindt. ,,Jammer, want het zou de vijftigste editie zijn.”