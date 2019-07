‘Zou niet weten waarom Kruijswijk de Tour niet kan winnen’

Servais Knaven, ploegleider bij de grote concurrent Team Ineos, roemt de tactische manier waarop Kruijswijk tot dusverre heeft gereden. ,,Ik denk dat hij het dit jaar heel slim heeft gedaan. Op Radio Tour hebben we zijn naam nog niet vaak gehoord omdat hij zijn neus in de wind stak. En zijn ploeg is sterk, ze kunnen daardoor ook iets forceren en de wedstrijd dragen op bepaalde momenten. Dat geeft moraal”, zei Knaven vanochtend in Embrun voor de start van de achttiende etappe naar Valloire.



De oud-prof vindt het wel moeilijk in te schatten of de Brabander beter is dan in 2018, toen hij vijfde werd. ,,Momenteel heeft hij de derde plaats in handen. Dat impliceert dat hij zeker zo goed is als een jaar terug”, aldus Knaven. ,,De komende drie dagen zullen aantonen of hij beter is dan in 2018. Alles draait om goede benen. Zo simpel is het.”



Volgens Bauke Mollema, Kruijswijks collega die voor Trek-Segafredo rijdt, beschikt zijn landgenoot over de noodzakelijke wapens om de komende drie dagen in de Alpen toe te slaan. ,,Steven rijdt erg sterk, beschikt over een prima ploeg, dus ik zou niet weten waarom hij deze ronde niet zou kunnen winnen’’, zegt de Groninger.