Zoetemelk met botbreuken in ziekenhuis Parijs

Van Aert vindt het jammer dat Zeeman weg is: ‘Maar hij is nog wel betrokken’

18 september Jumbo-Visma wilde vrijdagochtend bij de start liever niet meer reageren op het incident van woensdag, waarna ploegleider Merijn Zeeman uit de koers werd gezet. Toch gaf tweevoudig ritwinnaar Wout van Aert een korte reactie bij de start van de negentiende rit in Bourg-en-Bresse. ,,Het is natuurlijk heel jammer dat Merijn niet meer in de koers is", aldus de Belg. ,,Maar hij is wel nog altijd betrokken bij de ploeg."