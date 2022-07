Zieke Annemiek van Vleuten moest paar keer stoppen: ‘Heb een Tom Dumoulinnetje gedaan’

,,Gisteren kon ik nog goed pokeren en wilde ik jullie ook niet spreken, vandaag was het wel te zien", zegt Van Vleuten na afloop tegen de verslaggevers van In Het Wiel. ,,Net na de eerste etappe ben ik ziek geworden. Ik ben nu wel aan de beterende hand.”



,,Gisteren kon ik nog helemaal niets eten, vandaag gelukkig wel. Maar je merkt dan wel dat je een jasje uit hebt gedaan. Ik heb alles gehad van buikgriep tot overgeven, behalve koorts. Vandaag ben ik nog langs de kant van de weg gestopt en heb een Tom Dumoulinnetje gedaan, dat zijn gewoon nog de naweeën. Zo is er natuurlijk geen klap aan, het is puur overleven. Maar ik stond vanmorgen alweer goed op en het ergste hebben we hopelijk gehad. Ik ben nog steeds in koers en maak er het beste van.”