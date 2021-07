Zeeman lovend over Vingegaard: ‘Als je tweede bent in de Tour ben je status talent voorbij’

Pogacar straalt op Col du Portet: ‘Jonas en ik werkten goed samen, maar ik had drive voor dubbelslag’

17:57 Tadej Pogacar was al de sterkste in de Alpen, maar ook in de Pyreneeën is er voor de rest geen houden aan. De 22-jarige Sloveen en titelverdediger in de Tour de France won op bijzonder knappe wijze de loodzware zeventiende etappe met aankomst op de Col du Portet, op 2215 meter hoogte.