Wout van Aert, de superman van deze Tour

Door Daniël Dwarswaard



In zijn rechterhand heeft Wout van Aert een bosje bloemen. Met zijn linkerarm houdt hij stevig zijn zeven maanden oude zoontje Georges vast. Twee generaties Van Aert, die vanaf het podium uitkijken over de Champs-Élysées. De jongste heeft er geen benul van, maar de oudste kan het ook nauwelijks geloven. Logisch ook. Wout van Aert doet iets dat in het huidige wielrennen, met al die specialisten op alle onderdelen, eigenlijk helemaal niet kan. Alsof Sven Kramer wereldkampioen schaatsen wordt op de tien kilometer én op de 500 meter sprint.



Van Aert won de bergrit met twee keer de beklimming van de Mont Ventoux, zaterdag nog de tijdrit en een dag later de mooiste sprint van het wielerjaar. Nooit vertoond in het hedendaagse wielrennen. De laatste die het deed? Bernard Hinault in 1979. En Eddy Merckx in 1974, natuurlijk Eddy Merckx. De beste wielrenner aller tijden. Maar ook iemand die koerste in een volledig ander tijdperk, waar de concurrentie niet uit alle windstreken kwam.