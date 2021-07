Wout Poels en zijn bollenmissie: ‘In de derde week ben ik meestal wel goed’

Na een felle strijd start Wout Poels dinsdag na de rustdag weer als leider in het klimmersklassement. In de bergrit naar Andorra pakte hij de iconische trui terug. Zijn bollenmissie gaat deze week door, maar wordt zwaar.

Wout Poels reed deze Tour de France al één dag in de bolletjestrui. Dat was in etappe 9 op weg naar het skidorp Tignes. Omdat Poels toen naar eigen zeggen ‘als een junior’ reed’ raakte hij die dag de trui kwijt aan Nairo Quintana. Op weg naar Andorra was de strijd gisteren fel met zijn naaste belagers Quintana, Michael Woods en Wout van Aert, maar het is toch echt Poels die in elk geval morgen rondrijdt in ‘de bollen’.

Hij gaat zich ‘helemaal leeg rijden’ om zondag in Parijs op het podium te staan met de trui die in het verleden door tal van grote kampioenen werd gedragen. ,,Het is toch de trui die je het meest langs de kant van de weg ziet’’, aldus de 33-jarige Limburger ,,Dat maakt het mooi. Het was een zware battle om puntje voor puntje dichterbij te komen. Echt mooi dat het is gelukt.’’

Volledig scherm Wout Poels heeft de bolletjestrui weer terug. © BELGA

Poels (74 punten) heeft nu een voorsprong van 8 punten op Woods en 10 op Quintana en Van Aert. Morgen staat er een overgangsetappe op het programma, maar wel met twee cols van de tweede categorie en één van de eerste categorie. Woensdag en donderdag zijn de cruciale ritten voor het bergklassement. Dan ligt de finish tot twee keer toe op een top van de buitencategorie. Eerst de Col du Portet, een dag later de klim naar Luz Ardiden. In beide gevallen zijn er 40 punten te verdienen op de slotklim.

Sluit overigens niet uit dat geletruidrager Tadej Pogacar (nu zevende met 26 punten) zich nog gaat mengen in deze strijd. Precies zoals dat vorig jaar ging, toen de Sloveen de Tour won en ‘per ongeluk’ ook de bollentrui. Poels: ,,Die kans zit er in. Hopelijk krijgen de vluchters genoeg ruimte. Ik voel me in elk geval goed. Normaal gesproken is mijn derde week in een grote ronde goed. Nog zes dagen tot Parijs. Het klinkt dichtbij, maar het is nog ver weg.’’

