Wielerworkaholic en Jumbo-ploegleider Grischa Niermann: ‘Pogacar heeft ons nooit compleet naar huis gereden’

Door Daan Hakkenberg



Zowaar, Grischa Niermann (46) is voor de Tour de France een hele week thuis in het Duitse Hannover bij zijn vrouw Sandra en zonen Finn (18) en Luca (15). Niermann staat te boek als wielerworkaholic en dat weet zijn gezin ook. Wie hij in een jaar meer ziet, zijn Sandra of Jumbo-kopman Primoz Roglic? ,,Dat is om het even. Al denk ik dat ik mijn vrouw nog net iets vaker zie. Maar meer dan de helft van het jaar ben ik onderweg. Ik ben een beetje bezeten.’’