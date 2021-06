Welke nationale kampioenstruien krijgen we te zien in de Tour de France?

Omdat beide renners niet in de Tourselectie van Jumbo-Visma zitten, ontbreekt onze nationale driekleur de komende drie weken in de Tour de France (26 juni-18 juli). Maar welke kampioenstruien krijgen we wel te zien op de Franse wegen? Hier is een overzicht van de kampioenen en podia in Europa, met een vermelding of ze zijn geselecteerd voor de Tour.