Wat Tadej Pogacar ook probeerde, Jonas Vingegaard gaf geen duimbreedte toe: ‘Had zijn aanvallen verwacht’

Met videoJonas Vingegaard erkende dat zijn inspanningen van woensdag een dag later op weg naar Alpe d’Huez nog voelbaar waren. Maar de Deen van Jumbo-Visma pareerde in zijn eerste dag als geletruidrager in de Tour de France de aanvallen van de onttroonde Sloveen Tadej Pogacar. ,,Ik had zijn aanvallen verwacht en kon hem gelukkig volgen”, keek Vingegaard terug op de twaalfde etappe.

De warmte maakte het extra zwaar om te herstellen. ,,Ik denk dat het in de vallei wel 35 graden was. Ik had na gisteren ook niet mijn beste benen, maar voelde me ook niet heel slecht. Iedereen zal geleden hebben door de hitte. Ik heb er ook niet aan gedacht om te proberen tijd te winnen vandaag. Het ging me er alleen om de marge met Pogacar te behouden”, vertelde Vingegaard, die in gezelschap van de Sloveen en de Brit Geraint Thomas ruim 3 minuten na de Britse ritwinnaar Tom Pidcock de finish bereikte. In het klassement is Pogacar tweede op 2.22, vier tellen daarachter volgt Thomas.

Hoewel de beelden soms angstaanjagend waren had Vingegaard genoten van de vele fans op de flanken van Alpe d’Huez. ,,Het was ongelooflijk en eerlijk gezegd vond ik dat ze zich beter gedroegen dan ik had verwacht. Ik ken de beelden van andere jaren ook, maar ze moedigden ons op de juiste manier aan.”

Veldslagen

Meer dan tevreden ook was hij over het werk van zijn ploeggenoten, door wie hij zich tot kort voor de finish wist omringd. ,,We zijn een dag dichter bij Parijs”, concludeerde Wout van Aert, de Belg in het groen die zo veel sleurwerk verrichtte op kop van de groep klassementsrenners. ,,Het was superzwaar, maar ik denk dat we als ploeg goed hersteld waren om de trui te verdedigen”, vertelde hij bij tv-zender Sporza.

Van Aert vermoedde dat Vingegaard misschien nog wel het minst had afgezien. ,,Hij is superlicht, dat is bergop natuurlijk wel een voordeel. Er zullen nog veldslagen volgen, daar ben ik van overtuigd. Jonas heeft zeker een enorme evolutie doorgemaakt. Wij kwamen in hetzelfde jaar bij de ploeg. Je kunt hem niet meer vergelijken met de renner die hij toen was. Hij heeft veel meer vertrouwen en durft het uit te spreken als hij goed is.”

