Warren Barguil test positief op corona en verlaat Tour de France

Na het uitvallen van Barguil zijn er in de Tour de France nog 158 renners over. Na twee zware dagen in de Alpen volgt vanmiddag een relatief eenvoudige rit van Bourg d’Oisans naar Saint-Étienne. Onderweg liggen wel wat klimmetjes maar de verwachting is dat sprinters met macht daar niet hoeven te lossen en hun kans hebben in een sprint. Ook een vlucht lijkt op voorhand niet kansloos.