Waarom Primoz Roglic zijn eigen schouder zelf weer in de kom kan zetten en Tom Dumoulin niet

„Ik kon hem niet direct terugzetten toen ik op de fiets zat”, zei Roglic na afloop. „Dus ik moest even op een stoel van iemand in het publiek gaan zitten. Er is een techniek waarbij je jezelf omlaag trekt en op die manier heb ik hem zelf teruggezet.”

Tom Dumoulin was aanwezig bij de NOS Avondetappe en sprak daar zijn verbazing uit over het feit dat Roglic zijn eigen schouder weer terugzette. „Ik had ook ooit mijn schouder uit de kom, maar ik heb hem niet zelf teruggezet. Ik weet niet of er verschillende manieren zijn om hem uit de kom te krijgen, maar die van mij ging er niet zonder slag of stoot weer terug in.”

Quote Er zijn mensen die wakker worden met hun schouder uit de kom en hem dan zelf weer terugzet­ten Nando Liem, voormalig ploegarts

Dumoulin stapte destijds uiteindelijk af, maar vooralsnog blijft Roglic gewoon in koers. Nando Liem, voormalig ploegarts van wielerploeg Vacansoleil, legt uit waarom dit per renner zoveel verschilt. „Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het Roglic al vaker is overkomen.”

„Het is een van de meest voorkomende schouderblessures bij wielrenners. De arm maakt een naar binnen draaiende beweging en wordt tegelijkertijd naar buiten geduwd, waardoor hij uit de kom schiet. Als het al eens eerder is gebeurd, dan is er een randje kraakbeen gescheurd. Dan heb je automatisch een instabiele schouder.”

Het overkwam Roglic inderdaad al eens eerder. In 2021 vloog zijn schouder uit de kom tijdens Parijs-Nice. „Dan kun je hem ook automatisch sneller terugzetten”, verklaart Liem. „Er zijn mensen met een instabiele schouder die wakker worden en dan hun schouder uit de kom hebben. Dan zetten ze hem zelf weer terug. Als het de eerste keer is, dan lukt dat bijna niet, dus ik begrijp heel goed wat Tom zegt.”

„Als het al eens eerder is gebeurd, dan is de pijn ook wel minder groot, maar dan nog maakt het schade. Zeker in zo’n kasseienetappe krijgt die schouder flinke klappen.” Nu de schouder van Roglic weer op zijn plek zit, betekent dat niet automatisch dat alles weer helemaal koek en ei is. Sterker nog, de Sloveen zou er beter aan doen om zijn Tour niet te vervolgen.

Quote Ik vrees ook voor het restant van zijn Tour de France. Nando Liem, voormalig ploegarts

„Ik vrees ook voor het restant van zijn Tour de France. Ik denk dat hij te veel last krijgt in dat herstel. Als hij uit de kom is geweest, dan is die schouder zeer instabiel. Na de Tour zou ik het zeker een keer laten opereren om hem weer stevig te krijgen. Feit is dat hij nu wel letsel heeft en de Tour is geen wedstrijd waarbij dat makkelijk te handelen is. Normaal zou je zo’n schouder een paar dagen rust moeten geven, maar dat gebeurt nu niet”, aldus Liem.

Het zou ook kunnen dat zijn schouder er niet helemaal uit lag, maar gedeeltelijk.

