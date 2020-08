Vos weet niet wat te verwachten van La Course: ‘Veel teams zien kansen om te winnen’

De zevende editie van La Course, de vrouwenkoers die onderdeel is van het programma van de Tour de France, gaat over slechts 96 kilometer met start en finish in Nice. De rensters moeten onderweg twee keer de Côte de Rimiez over. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten, die La Course in 2017 en 2018 won, vindt het jammer dat de koers zo kort is. Van Vleuten houdt wel van een lange wedstrijd waarin ze haar concurrentes kapot kan rijden, zoals donderdag bij de EK in Plouay.



,,Het parkoers lijkt niet gemaakt voor een specifiek type renster”, zegt Vos. ,,Het is niet voor sprinters en ook niet voor klimmers. Het biedt kansen voor een ontsnapping, maar ook voor een sprint. Ook de betere klimmers en de klassiekerspecialisten kunnen hier het verschil maken. Ik denk dat veel teams kansen zien om te winnen.”



Vos won in 2014 de eerste editie van La Course op de Champs-Élysées in Parijs. Vorig jaar zegevierde ze ook in Pau. Vos achterhaalde de Australische Amanda Spratt in de laatste kilometer en was de sterkste op het klimmetje richting de streep.