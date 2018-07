Voorsprong Van Oosterhout nog negen punten, Lodewijks wint

Hulp van boven zal Tommy van Oosterhout nodig hebben om de gele leiderstrui van de BN DeStem Lezerstour uiteindelijk binnen te slepen. Dat de start van de negentiende etappe vanuit bedevaartsoord Lourdes was, zal misschien hebben bijgedragen aan het feit dat de 34-jarige man uit Zevenbergschen Hoek ook in de tijdrit van zaterdag van start mag in de leiderstrui. Maar het verschil ook naaste belager Sam Martens wordt kleiner: nog maar negen punten.

Een kruisje voor de start en een kaarsje op de camping in België. Meer kon Van Oosterhout niet doen om de laatste bergetappe in de gele trui te overleven. Uiteindelijk lukte het hem, als 467ste over de finish in Laruns met 334 punten.

Martens

Terwijl Paul Martens in de Tour de France voor Team LottoNL-Jumbo een vrij onzichtbare rol vervult in de succesploeg kan dat van Sam Martens alles behalve worden gezegd. De Prinsenbekenaar kwam donderdag op het podium en klom in de negentiende etappe over Frank van de Luijtgaarden heen naar plek twee, op slechts negen punten van leider Van Oosterhout. Van de Luijtgaarden vindt zichzelf terug op plek vier omdat Kevin Klokgieters - ook uit Prinsenbeek - in totaal één punt meer verzamelde: 4830 om 4829.

Paul van den Elshout staat in de Lezerstour bekend als een echte klimgeit door zijn zege op de Col du Portet van woensdag. In de negentiende etappe reed de Terheijdenaar geweldig over de Aspin, de Tourmalet en de Aubisque, maar in de afdaling bleek dat je meer moet kunnen dan klimmen om een etappe te winnen, vraag het Primoz Roglic maar.