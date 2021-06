Voorspelde chaos op eerste dag van de Tour: ‘Het was één grote puinhoop’

De Duitser van Jumbo-Visma rijdt eerder op de dag vol op een vrouw die zo nodig in beeld wil. In haar handen heeft ze een kartonnen bord met een boodschap om haar opa en oma te groeten . Martin klapt er vol op. In zijn spoor gaat het halve peloton tegen de grond. Onder de ongelukkigen ook ploeggenoot Mike Teunissen, die na de finish röntgenfoto's moet laten maken, maar geen breuken bleek te hebben opgelopen. Robert Gesink rijdt voor Martin en kan er nog net langs.

Zeker, want Steven Kruijswijk, die op een kapotte fiets de finish bereikt, verliest bijna twee minuten. De joker van Jumbo is nu al weg uit het klassement. Als hij over de streep komt, weet hij nog niet dat de eerste valpartij is veroorzaakt door een toeschouwer. Dan: ,,Ongelofelijk. Ik snap daar echt helemaal niets van. Dat kun je gewoon niet maken tegenover ons, de renners. Maar ook niet voor je eigen veiligheid. Iedereen wist dat het chaotisch zou worden op deze wegen. Zeker met het publiek erbij. Het was één grote puinhoop. Je ziet zelfs kinderwagens langs de kant van de weg staan.’’