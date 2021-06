Vollering verslaat Vos in laatste editie van La Course

Na het steilste deel van de laatste beklimming bleven er vier rensters over met wereldkampioene Anna van der Breggen, de Poolse Katarzyna Niewiadoma, de Australische Grace Brown en Ludwig. Met veel moeite sloten onder anderen Vos en Vollering weer aan. Ludwig demarreerde, maar Van der Breggen dichtte het gat en liet het vervolgens weer stilvallen. Na lang wachten begon Van der Breggen de sprint. Vos, tweevoudig winnaar van La Course, reageerde maar werd al snel gepasseerd door Vollering. Ook Ludwig haalde Vos nog in, maar kwam niet meer in de buurt bij Vollering.

Het is voor de zesde keer dat een Nederlandse vrouw La Course op haar naam schrijft. Vos won de eerste editie in 2014 en was ook in 2019 de beste, Van der Breggen won in 2015 en de vandaag afwezige Annemiek van Vleuten zegevierde in 2017 en 2018.