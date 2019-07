Vluchter Terpstra: ‘De klimmen waren te zwaar voor mij’

De Gendt: Ik had wonderbe­nen vandaag

18:59 Thomas De Gendt had wonderbenen in de achtste etappe van de Tour de France. Hij ging vanaf de start in de aanval met een klein groepje renners, kwam op iedere beklimming als eerste boven en bleef uiteindelijk alleen over vooraan. Hij bekroonde aldus een ontsnapping van 200 kilometer met zijn tweede zege in een Touretappe.