Vijfjarige (!) Sam is jongste Lezerstourwinnaar ooit

Of Martens helemaal begreep wat er gebeurde kan moeilijk worden gezegd. Zijn vader Eric was in ieder geval uitzinnig van vreugde over de winst in de Lezerstour. ,,Ik bleef de pagina online maar refreshen, omdat Romain Bardet in eerste instantie als nummer vijf werd aangewezen. Dan had ik misschien nog wel verloren, maar gelukkig werd de stand snel hersteld."

Eerlijk is eerlijk, papa Eric heeft Sams lijst ingevuld, maar de kleine telg heeft meerdere etappes met zijn vader meegekeken en heeft een steunende rol vervuld in de Lezerstour. ,,Sam heeft niet echt een idee wat er is gebeurd", legt de 34-jarige Eric uit. ,,Maar de Lezerstour winnen zit bij onze familie in de genen. Mijn vader heeft in de jaren tachtig twee keer een fiets gewonnen. Toen ging ik ook altijd met hem mee, want toen moest je nog kaartjes invullen en die afgeven.” Met zijn eigen account werd Eric dit jaar 1361ste, maar vorig jaar belandde de Prinsenbekenaar nog op plek vier in het eindklassement.

In de familie

De lezerstour winnen zit dus blijkbaar bij de Martens’ in de familie. Het is dus maar de vraag wanneer Sam echt helemaal zelf mee kan strijden om het geel. Met zijn 5 jaar was Sam Martens dit jaar de op een na jongste deelnemer aan de BN DeStem Lezerstour. Alleen de 4-jarige Dirk Damen uit Oosterhout was jonger dan de Prinsenbekenaar. Damen werd 4300. Met zijn selectie veroverde de eindwinnaar in de twintigste etappe al de gele trui, ten koste van Tommy van Oosterhout.

Van Oosterhout reed vrijwel de gehele tweede en derde week in de gele trui, maar vond zichzelf - al zittend op een Belgische camping - uiteindelijk terug op de derde plaats in het eindklassement. Jan Beijers uit Teteringen werd uiteindelijk tweede, en dat is iets waar Eric Martens niet op had gerekend. ,,Ik had vooraf wel gekeken wie er misschien nog over ons heen kon, maar had buiten Beijers gerekend. Daarom werd ik voor de uitslag nog wel even knap zenuwachtig."