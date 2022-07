Vijfde Tour-rit: hoe laat worden de renners op de eerste kasseistrook verwacht?

Een kasseienkoers is garantie voor spektakel, en in de Tour de France wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. Waar bij Parijs-Roubaix hoofdzakelijk specialisten aan de start verschijnen, wemelt het in ‘La Grande Boucle’ van de klimmers. Pluimgewichten die al beginnen te zweten bij een foto van zo’n bonkige steen. Het algemeen klassement zal dan ook volledig op z'n kop gaan.



De start is om 13.35 uur en rond 17.20 uur wordt de ritwinnaar in Arenberg verwelkomd. De eerste kasseistrook doemt halfweg koers op. Als de gang er goed in zit, zal dat rond 15.40 uur zijn. Bij een iets lager tempo is dat ongeveer om 15.50 uur. Daarna moeten nog tien passages met kinderkopjes bedwongen worden, waarvan de laatste op slechts 7 kilometer van de streep.



De verwachting is dat het speelkwartier voor Wout van Aert vandaag even voorbij is en de geletruidrager in dienst van zijn kopmannen zal rijden. De klassementsrenners zullen vooral geen tijd willen verliezen. Kan Mathieu van der Poel daarvan profiteren in de strijd om de ritzege? Heeft Peter Sagan er zin in vandaag? Zien we Taco van der Hoorn in de vroege vlucht? Stoelriemen vast!