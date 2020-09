Vertrouwen in Roglic groot bij Jumbo-Visma: ‘Hij had nog veel in de tank’

Met name zondag wacht een zware test met de finish op de Grand Colombier. ,,We kennen die helling van de verkenning en uit de Tour de l’Ain”, vertelde Dumoulin, die zich volledig in dienst stelt van zijn Sloveense kopman. ,,Primoz liet ook vrijdag zien de beste benen te hebben.”

Ook Sepp Kuss, de Amerikaan die ook een belangrijke rol heeft voor Roglic in de bergen, klonk overtuigend voor de start van de veertiende etappe. ,,Kijk naar Primoz aan het einde van de rit vrijdag. Hij had nog veel in de tank en kon nog versnellen.” Nieuw was het niet voor Kuss. ,,We rijden al langer voor elkaar. Eerder ook al in de Vuelta, met veel dezelfde jongens die er nu ook bij zijn. We hebben veel vertrouwen in elkaar.”