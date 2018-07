Verkeerde Izagirre kost Langerak de etappe

Gorka of Jon? Het is een vraag die Dim Langerak nooit meer wil beantwoorden. De nummer twee van de zestiende etappe van de BN DeStem Lezerstour koos voor de jongere Jon Izagirre Insausti in zijn selectie en dat kostte hem uiteindelijk de etappe. Peter Smeekens kwam daardoor als eerste over de meet in Bagnèrese-de-Luchon. Zonder Izagirre in zijn selectie. Dat wel.

De Madese Langerak had de zestiende etappe in de Tour de France met een grote voorsprong kunnen winnen. Als hij niet voor Jon Izagirre, maar de 30-jarige Gorka Izagirre had gekozen in zijn Lezertour-ploeg had hij de winst met meer dan dertig punten verschil gepakt. Gorka kwam in Bagnèrese-de-Luchon na etappewinnaar Julian Alaphilippe als tweede over de eindstreep. Zijn één jaar jongere broertje zat ook in de vlucht van de dag, maar kon het hoge tempo op de slotklim niet volgen en kwam als zestiende aan in de eerste Pyreneeën-rit. Door de keuze voor de andere Izagirre ging de wint naar Peter Smeekens, die met een score van 283 Langerak drie punten voor bleef.

Of Adam Yates nou wel of niet viel, zal de Bavelse Smeekens weinig hebben uitgemaakt. Zowel Alaphilippe als Yates behoort tot de selectie van Smeekens. Jeffrey Weterings uit Dongen kwam als derde over de eindstreep.