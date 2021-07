Veelvraat Politt beleeft een droomdag: ‘Eindelijk heb ik mijn grote zege te pakken’

Politt maakte deel uit van een kopgroep van dertien. ,,Vanmorgen moesten we door de opgave van Peter Sagan van plan veranderen", zei Politt na afloop. Ide Schelling beaamt dat bij de NOS. ,,Maar dat betekende niet direct dat Politt in de aanval moest gaan. Dat hij het hier afmaakt, is natuurlijk geweldig.”



,,Ik voelde me de laatste dagen al best goed en besloot om er vandaag vol voor te gaan. Dat ik dan ook win is ongelooflijk", vervolgt Politt, die voor de tweede keer in zijn profleven een koers won. Politt moest de wedstrijd hardmaken, aangezien er veel sprinters in de kopgroep zaten. ,,Ik moest vroeg aanvallen. Ik probeerde het al een paar keer en kreeg uiteindelijk drie renners mee, maar op tien kilometer van het einde was het eindelijk raak en kon ik alleen verder. Toen de ploegleider vertelde dat ik een mooie voorsprong had gepakt, gaf me dat vleugels. Om alleen aan te komen is fantastisch.”