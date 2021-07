Van der Poel neemt na zes dagen afscheid van gele trui

Wie de nieuwe leider wordt, is nog niet duidelijk; het spel is in deze Alpenetappe vol op de wagen. De Belg Wout van Aert hoeft slechts 30 seconden goed te maken, maar de Sloveen Tadej Pogacar is hard bezig de Tour naar zijn hand te zetten. Volg de koers hier.



Van der Poel droeg in totaal zes dagen de gele trui, na zijn fraaie etappezege op Mûr-de-Bretagne afgelopen zondag. Daarmee staan slechts drie Nederlanders boven hem op de eeuwige ranglijst. Joop Zoetemelk is recordhouder met 22 dagen geel, gevolgd door Wout Wagtmans met 12 en Gerrie Knetemann met 8.



Voor de 26-jarige alleskunner gaat de blik vanaf nu ongetwijfeld op de Olympische Spelen. In Tokio hoopt hij goud te veroveren op de mountainbike.