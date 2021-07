Van der Poel houdt geel na adembenemende dag in Tour de France, Roglic verliest tijd

Fraaie ritzege MohoricMatej Mohoric heeft op schitterende wijze de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. De Sloveen was veruit de beste van een omvangrijke kopgroep in een spectaculaire heuvelrit. Mathieu van der Poel was mee in de aanval en behield de gele trui na een boeiende strijd met Wout van Aert.

Van deze langste Tour-etappe in twintig jaar werd vooraf veel verwacht, en dat bleek niet onterecht. In de 249 kilometer tussen Vierzon en Le Creusot was het van start tot finish koers. Grootste slachtoffer werd Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo Visma verloor bijna 4 minuten op onder anderen Tadej Pogacar, Geraint Thomas en Richard Carapaz.



Van der Poel was samen met landgenoten Boy van Poppel, Dylan van Baarle en Mike Teunissen mee in de vroege vlucht, maar zij konden niet voorkomen dat Mohoric op imponerende wijze naar de overwinning reed. De 26-jarige renner van Bahrain Victourious rondde een fraaie solo van 19 kilometer af en voltooide daarmee zijn trilogie na ritzeges in Giro én Vuelta.



Daarachter hielden Van der Poel en Van Aert elkaar in een wurggreep, wat er uiteindelijk in resulteerde dat de Nederlander vierde werd en het geel behield. De Belg is nu zijn naaste belager in het algemeen klassement op 30 seconden. Pogacar staat vijfde op 3.43 en Roglic heeft al meer dan 9 minuten achterstand op Van der Poel.

Kopgroep met grote namen

De groep waarmee Mathieu van der Poel na 40 kilometer vol demarrages op pad ging, was om de vingers bij af te likken. Naast drie landgenoten zag de kopman van Alpecin-Fenix onder anderen Wout van Aert, Vincenzo Nibali, Matej Mohoric, Mark Cavendish en Simon Yates om zich heen rijden. Deze 29 vluchters pakten zo'n 7 minuten voorsprong op het peloton, waar Tadej Pogacar zijn knechten het tempo liet bepalen.

Mohoric bleek wonderbenen te hebben en trok op 87 kilometer van de meet ten aanval. Hij kreeg in Brent Van Moer, Jasper Stuyven en Victor Campenaerts aanvankelijk drie Belgen mee, maar reed deze mannen er in de heuvelachtige finale een-voor-een af. Van der Poel hield in de achtervolgende groep eigenlijk alleen maar Van Aert in het oog en deed daardoor geen gooi naar de dagzege.

Roglic lost, Carapaz valt aan

In het peloton ontplofte het op het voorlaatste klimmetje van de dag. Roglic bleek te veel last hebben van zijn eerder opgelopen verwondingen en moest lossen. Ondertussen rook Carapaz bloed. De Ecuadoriaan demarreerde, kreeg nog even hulp van de teruggewapperde Van Baarle, maar werd in de laatste kilometer weer gegrepen.



Dit weekend trekt het ongetwijfeld vermoeide Tour de France-peloton de Alpen in. Morgen wordt er bergaf gefinisht in Le Grand Bornand en zondag is de eindstreep boven op de klim naar Tignes getrokken.

