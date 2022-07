Ullrich bedankt fans 25 jaar na Tourzege in emotionele open brief

,,De huidige editie van de Tour de France bracht bij velen van jullie herinneringen boven, net als bij mij”, aldus Ullrich in de brief. ,,Velen hebben me de afgelopen weken geschreven. Het waren vaak zeer persoonlijke berichten. Sommige mensen meldden mij dat mijn zege in de Tour hen motiveerde om een ​​fiets te kopen en te beginnen met fietsen of zelfs wedstrijdrenner te worden.”