Uitgerekend op het maanlandschap van de Ventoux presteert Van Aert iets buitenaards en laat Jumbo weer lachen

Van Aert kan het niet geloven: 'Mis­schien wel mijn mooiste overwin­ning ooit’

21:00 Wout van Aert moest vorige week nog lachen toen hem werd gevraagd of hij voor het algemeen klassement zou gaan. ,,Dan moet ik eerst nog een kilo of tien afvallen", zei hij grappend. Slechts een paar dagen later wint de Belgisch kampioen de zwaarste bergetappe in de Tour met een dubbele passage van de Mont Ventoux. ,,Als je erin blijft geloven, is alles mogelijk.”