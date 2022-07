Uitgeputte Fabio Jakobsen is net op tijd binnen en zakt na de finish direct van zijn fiets, ploeggenoot in tranen

Spannende momenten voor Fabio Jakobsen op weg naar Peyragudes in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Nederlandse topsprinter streed tegen de tijdslimiet en kwam onder luide aanmoedigingen van zijn ploegmaten nét op tijd binnen. Jakobsen had nog 18 tellen over en zakte na de finish direct naar de grond.

Jakobsen kwam volledig uitgewoond bij de bus aan. Hij zei één keer 'mooi jongens’ en verdween de bus in. Hij kon nauwelijks iets uitbrengen en zei sorry omdat hij vandaag geen interviews kan geven.

De geëmotioneerde ploegleider Tom Steels van Quick Step Alpha Vinyl: ,,Dit voelt bijna net zo mooi als een etappeoverwinning. Fabio is zo’n goede jongen, iedereen in de ploeg gunt het hem dat hij deze Tour kan uitrijden en straks in Parijs nog kan sprinten voor een volgende overwinning. De emoties? Je bent drie weken met een club op pad. Dan groei je heel erg naar elkaar toe. Dat maakt deze momenten zo bijzonder.’’

Alleen over de finish

Jakobsen kwam helemaal alleen over de finish, terwijl hij heel de dag was omringd door ploeggenoten Sénéchal, Lampaert en Mikkel Honoré. Steels: ,,We moesten hem alleen laten omdat anders die andere jongens buiten tijd binnen dreigden te komen. Natuurlijk is dat een lastige beslissing. Maar het is gelukt.’’ Morgen volgt de laatste zware bergrit: ,,We gaan er weer voor vechten.’’

Jakobsen liet al meerdere keren weten dat hij het moeilijk had met de beklimmingen in de Tour de France en dat bleek ook vandaag weer. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl werd eerder deze ronde nog bijgestaan door Michael Mørkov, maar de Deen moest na de vijftiende rit al naar huis, omdat hij de tijdslimiet niet had gehaald.

Woensdag ging het opnieuw bergop én lag de snelheid met ruim 38 kilometer per uur gemiddeld zeer hoog. Ritwinnaar Tadej Pogacar had 3 uur, 25 minuten en 51 seconden nodig voor de 129.7 kilometer in de Pyreneeën. Jakobsen deed er 36 minuten en 48 seconden langer over, wat betekent dat hem nog 18 tellen restten.

Jakobsen zal morgen opnieuw aan de bak moeten in een loodzware rit door de bergen. Vrijdag en zondag wachten er weer kansen voor de sprinters.

Ploeggenoot Florian Sénéchal vertelde na afloop bij de NOS in tranen wat het voor hem betekende dat Jakobsen nog in koers is: ,,In Polen zag ik hoe zijn gezicht helemaal kapot was", vertelde de Fransman, die als eerste ter plaatse kwam na de dramatische val in Polen. ,,En dan vandaag.... chapeau, hij geeft nooit op. Hij heeft mijn respect, hij is mijn vriend.”

,,Het liefst blijf ik altijd bij hem en ik geef het maximale voor hem”, ging Sénéchal verder. ,,Ik zei doorgaan, niet opgeven, verleg je grenzen voor je familie en je ploeggenoten. De Champs-Élysées is voor jou.”

Volledig scherm Fabio Jakobsen zit er na de finish helemaal doorheen. © BELGA

Volledig scherm Even later kan Fabio Jakobsen weer overeind komen. © BELGA

Volledig scherm Fabio Jakobsen verlaat onder begeleiding het parcours. © AFP

