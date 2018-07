UCI: Sky moet Franse fans niet beledigen

Mollema: Dit was de zwaarste dag tot nu toe

18:10 Bauke Mollema was in de zestiende etappe van de Tour de France opnieuw een van de vluchters. Na zijn derde plaats zondag in Carcassonne finishte de Nederlander van Trek-Segafredo in Bagnères-de-Luchon na de eerste Pyreneeënrit als vierde achter ritwinnaar Julian Alaphilippe.