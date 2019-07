UCI-baas blijft strijden voor meerdaagse La Course

Lappartient is naar eigen zeggen in gesprek met de ASO-directie om La Course in de toekomst uit te breiden naar tien etappes, zoals nu al in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, het geval is. ,,Ik hoop dat de organisatie de logistieke problemen kan overwinnen, die nu nog een langere etappekoers tijdens de Tour voor mannen in de weg staan.”



La Course begint vrijdagochtend om 09.20 uur in Pau op het parcours van de tijdrit voor mannen, die in de loop van de middag van start gaat. Na 121 kilometer volgt de vrouwenfinish. Annemiek van Vleuten won La Course de afgelopen twee jaar.