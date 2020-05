Twijfels bij Chris Froome over Tour

Dumoulin: ‘Hoogtesta­ge is voorwaarde voor toppresta­tie in Tour’

15 april Hoewel er nog veel vragen zijn, was Tom Dumoulin vandaag blij met de nieuwe datum waarop de Tour de France komende zomer alsnog wordt verreden. Mits de maatregelen tegen het coronavirus het rijden van een wielerronde vanaf 29 augustus toelaten. Het is een eerste onzekerheid. ,,Dat eind juni 'm niet ging worden, zag je wel aankomen", zegt de Limburger vanuit woonplaats Kanne, net over de grens in België. ,,Nu we dit weten, kunnen we straks een serieus programma gaan opstellen."