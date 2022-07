Twee keer twee is geel voor Van Aert: ‘Fabio moet een snelle sprint hebben gereden’

Door Daan Hakkenberg



Heel eventjes denkt Wout van Aert dat hij wint op de Storebaeltsvej in Nyborg, maar dat is buiten Fabio Jakobsen gerekend. Het wonder op twee wielen uit Heukelum wint 695 na zijn val in de Ronde van Polen voor het eerst in de Tour de France. En Van Aert wordt weer tweede. Net als een dag eerder in Kopenhagen in de tijdrit. Daar troeft Yves Lampaert, net als Jakobsen ook van Quick Step Alpha Vinyl, Van Aert al af. Maar bij van Aert is twee keer twee geel.



,,Gelijk na de finish was ik teleurgesteld, want toen ik Mads Pedersen gepasseerd was dacht ik te winnen. Maar in de laatste meters kwam Fabio ons nog voorbij. Hij moet een snelle sprint hebben gereden. Als ik sprint, dan is het voor de zege natuurlijk. Gelukkig besefte ik me snel dat ik tweede was en wist dat het genoeg was om de gele trui te pakken. Vandaag heb ik weer een tweede plek, maar geen reden tot klagen.’’