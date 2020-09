Tourzege Pogacar motiveert revaliderende Evenepoel

De Tourzege van de jonge Sloveen Tadej Pogacar werkt motiverend voor Remco Evenepoel. De 20-jarige renner, in wie vooral heel wat Belgen de opvolger van Eddy Merckx zien, hoopt over niet al te lange tijd ook al te kunnen schitteren in de Ronde van Frankrijk.

,,Dat gasten van 22 jaar de Tour winnen, dat werkt motiverend", zei Evenepoel bij tv-zender RTBF over Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, en Pogacar. De Sloveen vierde vandaag, een dag nadat hij in Parijs werd gehuldigd in de gele trui, zijn 22ste verjaardag.

Quote De Tour en de Spelen combineren is onmogelijk Evenepoel had de strijd tussen de landgenoten Pogacar en Primoz Roglic op tv gevolgd vanuit bed. De Belg, die dit jaar alle vier de etappekoersen waaraan hij meedeed ook won, is herstellende van een zware val in de Ronde van Lombardije. Hij liep daarbij onder meer een bekkenbreuk op en komt dit seizoen niet meer in actie.

Evenepoel zag Pogacar zaterdag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles een geslaagde machtsgreep doen. ,,Als er aan het einde een tijdrit is, kun je drie weken lang controleren. Dan is het een kwestie van volgen en geen domme fouten maken, om dan in het slot het verschil te maken. Wat Pogacar heeft laten zien, is buitengewoon. Voor Roglic was het jammer dat hij zijn slechte dag had op het slechtst denkbare moment.”



Het toptalent van Deceuninck - Quick-Step wil volgend jaar het liefste meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio. In dat geval kan Evenepoel niet de Tour rijden. ,,De Tour en de Spelen combineren is onmogelijk. In december zouden we moeten weten of de Spelen doorgaan of niet. Dan zullen we bekijken welke grote ronde ik ga rijden."