Tourwinnaar Pogacar tijdens speech op Champs-Élysées: ‘Nee, ik ga hier niet huilen’

Op Pogacar stond deze 108ste Tour simpelweg geen maat. Van begin tot einde was de renner van UAE Emirates de beste en vertoonde het schild van de ijzersterke Sloveen alleen op de Mont Ventoux even wat scheurtjes. Jonas Vingegaard, die uiteindelijk als tweede eindigde, kreeg Pogacar even aan het wankelen, maar meer dan dat was het niet.



Dat kwam mede door zijn sterke ploeg. In 2020 kwam hij door het vroegtijdig wegvallen van Fabio Aru en Davide Formolo bergop vaak alleen te zitten tegen het sterke blok van Jumbo-Visma, dit jaar was dat - mede door het wegvallen van Primoz Roglic bij de Nederlandse formatie - anders. Rafal Majka en Marc Hirschi werden afgelopen winter gehaald, Brandon McNulty, Rui Costa en Brandon McNulty werden omgetoverd tot luxe knechten.



,,We waren hier met een geweldige ploeg. Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben dat ik van zo'n ploeg deel mag uitmaken. Mijn hart smelt. Nee, ik ga hier niet huilen", zei Pogacar tijdens de speech met gevoel voor humor.