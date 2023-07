Tourwinnaar Jonas Vingegaard verrast met deelname aan Vuelta

Voor de Deen wordt het zijn tweede deelname aan de Vuelta. In 2020, toen Roglic won en Vingegaard in dienst van de Sloveen reed, werd hij 46ste. Vandaag rijdt hij voor de tweede keer in zijn carrière in het geel naar Parijs. In de stand heeft hij een ruime voorsprong op eerste achtervolger Tadej Pogacar.

Vorig jaar won Evenepoel met de Vuelta zijn eerste grote ronde. Twee weken geleden kondigde Evenepoel aan dat hij zijn titel in de Vuelta zal verdedigen. De Belg had dit jaar de Giro d’Italia als hoofddoel, maar moest vanwege een coronabesmetting daar voortijdig afhaken. Hij mikt nu op een tweede opeenvolgende zege in Spanje, maar heeft er dus een serieuze concurrent bijgekregen.



Vingegaard, die begin volgende maand niet deelneemt aan het WK in Glasgow, zal bij Jumbo-Visma het kopmanschap delen met Roglic, die op zijn beurt eerder dit jaar de Giro won. Vingegaard benadrukt dat hij voor de zege komt en niet als helper meedoet. Het is voor Jumbo-Visma een unieke kans om drie grote rondes in een jaar te winnen.