Tourbytes | Hooghoudpoging Van der Poel eindigt in het water, Urán verkleed als Viking aan de start

Twee keer twee is geel voor Van Aert: ‘Fabio moet een snelle sprint hebben gereden’

Met een tweede plek achter Fabio Jakobsen eiste Wout van Aert een dag naar zijn nipte verlies in de tijdrit in Nyborg alsnog de gele trui op. Van Aert werd al zo vaak tweede, maar weet dat er altijd iets mooiers in het verschiet ligt. Zijn eerste gele trui is het beste bewijs.

8:41