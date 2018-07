Tour voorbij voor pechvogel Benoot

De Belgische klimmer van Lotto Soudal ging gisteren hard onderuit en zijn verwondingen zijn te ernstig om de Franse grote ronde te vervolgen. ,,Ik denk dat het onverantwoord is om door te gaan. Natuurlijk is de Tour een grote wedstrijd waar je alles voor over hebt, maar het gaat niet meer. Ik kan mijn stuur momenteel niet goed vasthouden'', legt Benoot op de Facebookpagina van zijn team uit.



De 24-jarige Belg kwam in de vierde rit op 5 kilometer van de aankomst zwaar ten val. Hij liep daarbij onder meer een ontwrichte schouder op. Benoots Poolse teamgenoot Tomasz Marczynski was eveneens bij de valpartij betrokken. Hij kwam er met een kneuzing aan zijn linkerknie vanaf.



Benoot reed vorig jaar voor het eerst de Tour. Toen werd hij twintigste in het klassement. Hij is na Tsabu Grmay, Luis León Sánchez en Axel Domont de vierde renner die de Tour vroegtijdig verlaat.